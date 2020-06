Inter-Sampdoria si avvicina: tanti ex in campo in entrambe le squadre

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, l’Inter è pronta a ridebuttare in campionato nel recupero contro la Sampdoria. La partita contro i blucerchiati vedrà in campo numerosi ex: ben 4 tra le file nerazzurre e uno tra i doriani. La sfida tra le due squadre fa sicuramente venire in mente anche Mauro Icardi, ex di entrambe le compagini, ma ora di proprietà del Paris Saint-Germain.

Come riporta il sito Clubdoria46 nella Sampdoria milita Federico Bonazzoli che vanta tutta la trafila delle giovanili con la maglia dell’Inter e il debutto tra i grandi in Coppa Italia, mentre il primo gol in massima serie l’ha realizzato proprio quest’anno nella Sampdoria.

Nelle file nerazzurre invece sono ben quattro gli ex: i due portieri Berni e Padelli vantano un passato poco significativo in Liguria con tre presenze complessive in una stagione a testa. Andrea Ranocchia ha vissuto metà campionato in prestito nella Samporia nel 2016 senza però lasciare il segno: a fine stagione tornerà infatti nell’Inter.

Ben più significativa è l’esperienza di Milan Skriniar con i blucerchiati: dal 2012 al 2017 con l’ultima annata da assoluto protagonista prima dell’approdo a Milano per 34 milioni di euro più il cartellino di Caprari. Domenica le emozioni più forti saranno probabilmente per lo slovacco, ma un ex ricorda sempre il suo passato nella squadra avversaria.

