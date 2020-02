Inter-Sampdoria rinviata, non per i tifosi nerazzurri: su Twitter si ‘inventano’ la partita. Ironia, esultanze e tanta immaginazione

I tifosi interisti, forse, sono gli unici al mondo in grado di impazzire (si dice “pazza Inter”) anche per una partita che non venga disputata: la partita in questione, com’è noto, è Inter–Sampdoria, calendarizzata per questa sera ma rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus che ha costretto la Lombardia – e, in generale, più o meno capillarmente, il Paese intero – ad asserragliarsi e a chiudere i battenti. L’impazzimento di cui sopra non è (solo) quello della psicosi da virus, ma – appunto – è anche quello dei tifosi dell’Inter, che si sono letteralmente inventati, su Twitter, una partita parallela, per buttarla sull’ironia.

Spunta, allora, una finta foto di San Siro con 57.000 spettatori (“Nonostante tutto, bellissima risposta”, scrive un utente), insieme ad un’immagine di Lukaku tra due modelle (“Doppietta di Lukaku”). L’account parodia di Lele Oriali s’inventa un’ammonizione a D’Ambrosio (“Era l’unico diffidato”). C’è pure chi si è inventato nuovi gol di Eriksen – dopo quelli in Bulgaria contro il Ludogorets – e chi ha azzardato una vittoria per 3-1: “Ma che sofferenza. Giovedì dobbiamo chiuderla subito”. Sì, perché giovedì – a differenza di oggi – a San Siro, col Ludogorets, si dovrebbe giocare. A porte chiuse, certo, ma anche a scapito del virus.

