Verso Inter-Sampdoria: numeri, curiosità e statistiche sui precedenti tra le due squadre

Archiviata la pratica Europa League, l’Inter è pronta a tornare in campo domenica sera per affrontare la Sampdoria e riprendere la corsa scudetto bruscamente interrotta con la sconfitta nello scontro diretto contro la Lazio. In attesa del fischio d’inizio la società nerazzurra ha riportato sul proprio sito la consueta lista di numeri, curiosità e statistiche in vista del match; le riportiamo di seguito.

I precedenti – Quella che si giocherà nel posticipo domenicale della 25^ giornata di campionato sarà la sfida numero 126 tra Inter e Sampdoria. Il bilancio dei precedenti è a favore dei nerazzurri, con 68 successi a 20 e 37 pareggi che completano il quadro delle gare giocate in campionato. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro i blucerchiati; si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A. Il punteggio più frequente tra Inter e Sampdoria in campionato è il pareggio a reti inviolate, finale di 16 incontri: il più recente tuttavia risale al febbraio 2010. L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 17 sfide di Serie A a San Siro contro la Sampdoria (1-2 nell’aprile 2017): completano il parziale (11V, 5N).

Statistiche generali – Questa sfida vede di fronte la squadra che ha segnato più reti nei primi 15 minuti di partita (cinque l’Inter, al pari di Atalanta e Lazio) e quella che ne ha incassate di più nello stesso parziale (sette la Samp). Quella blucerchiata è la squadra che in media segna il primo gol più tardi in questa Serie A (62’ minuto) e che ha realizzato in meno partite (quattro) il primo gol del match, mentre nessuna ha realizzato la prima rete della gara in più occasioni dell’Inter (19, al pari della Juventus). L’Inter è la squadra più prolifica di testa in questa Serie A (11 gol), mentre la Sampdoria è la quarta squadra che ne incassa di più con questo fondamentale (otto). I nerazzurri hanno segnato 24 reti grazie ai nuovi acquisti in questa stagione: almeno sei in più di qualsiasi altra squadra, mentre la Sampdoria è al pari della Lazio quella che ne ha realizzate di meno (solo una, con Bonazzoli a settembre 2019).

Gli allenatori – Nessun pareggio nei tre precedenti tra Antonio Conte e Claudio Ranieri in Serie A: due successi e una sconfitta per l’attuale tecnico nerazzurro.

