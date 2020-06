Inter-Sampdoria, via al ‘Social Wall’ a San Siro: i tifosi potranno comparire sulle tribune!

Per ovviare al problema delle porte chiuse negli stadi, l’Inter ha studiato una soluzione ‘tecnologica’. In vista di Inter-Sampdoria, prima partita a San Siro dopo oltre quattro mesi di assenza, la società nerazzurra ha piazzato, a bordo campo, una lunga fila di led che proietteranno delle immagini sugli spalti. Quali? Quelle dei tifosi! Questi ultimi, scrive il Corriere dello Sport, potranno infatti condividere sui social network foto, selfie e storie Instagram che, abbinate ad un hashtag che renderà noto la società, permetteranno loro di comparire sulle tribune del Meazza.

Un’iniziativa studiata dal club per rendere meno vuoti gli spalti dello stadio e per far sentire anche i tifosi ‘più presenti’ al fianco della squadra.

