E’ un’Inter Sanchez-centrica: che numeri dal ritorno in campo!

Alexis Sanchez si sta prendendo sempre di più l’Inter. Dal ritorno in campionato a oggi, con il gol e l’assist di oggi il cileno di proprietà del Manchester United ha preso parte a 8 gol (2 reti e 6 assist), ed è dietro al solo all’asso della Juventus Cristiano Ronaldo (9) e alla pari con il centravanti del Torino Andrea Belotti. Un’autentica garanzia, che dovrà far riflettere molto in società. Ad oggi infatti è incerto il futuro del cileno, che ad agosto salvo colpi di scena tornerà in Inghilterra.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi