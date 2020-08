Conte in ansia per Sanchez: oggi gli esami strumentali. Piccola speranza per la finale

L’infortunio rimediato da Alexis Sanchez nel finale di Inter-Bayer Leverkusen rimane l’unica nota storta fin qui rimediata nella spedizione nerazzurra in Germania.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi l’attaccante cileno sosterrà gli esami strumentali per il problema muscolare al flessore della gamba destra: se non ci fosse lesione, potrebbe provare ad esserci per la finale in programma il 21 agosto.

In caso contrario la sua stagione sarà da considerarsi finita. La certezza è che Sanchez non sarà a disposizione per la semifinale in programma lunedì 17 contro lo Shakhtar.

