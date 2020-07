Inter, la coppia Sanchez-Lautaro è un amuleto: con loro in campo solo vittorie

In occasione del match di questa sera tra Roma e Inter, sebbene il recupero di Romelu Lukaku, Antonio Conte potrebbe far nuovamente affidamento alla coppia Lautaro-Sanchez. Fin qui, i due sono partiti dal primo minuto in tandem in campionato solamente in quattro occasioni, riuscendo ad ottenere ben quattro successi. Una statistica che rivela l’ottimo feeling tra i due attaccanti e che potrebbe convincere il tecnico leccese a lanciarli insieme ancora una volta.

E’ successo infatti contro Sampdoria, Brescia, Torino e Spal. E, nonostante sia arrivata poi la sconfitta, i due avevano giocato insieme ed incantato anche in Champions League al Camp Nou nell’andata contro il Barcellona. Come scritto questa mattina da Tuttosport, far bene anche stasera potrebbe essere un incentivo soprattutto per l’attaccante cileno, che attualmente è solamente in prestito all’Inter dal Manchester United, ma che nelle ultime settimane ha fatto di tutto per convincere il club nerazzurro a riscattarlo. E fin qui va detto che le sensazioni sono più che positive…

