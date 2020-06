Inter-Sassuolo, ammonito per proteste Conte: salterà la partita con il Parma

Antonio Conte non sarà in panchina contro il Parma domenica alle 20 e 45. Il mister leccese infatti, al quindicesimo del secondo tempo, è stato ammonito per proteste ed essendo diffidato salterà quindi la prossima gara. Conte paga cara la trance agonistica quindi in questo momento delicato della stagione.

