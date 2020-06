Inter-Sassuolo, Berardi (Dazn): “Siamo stati in partita, un punto fondamentale”

Impatta sul 3-3 l’Inter di Antonio Conte contro il Sassuolo. I nerazzurri prima vanno in svantaggio, poi rimontano sul 2-1. Nel mezzo l’incredibile errore sotto porta di Gagliardini. La beffa finale di Magnani costringe i nerazzurri ad un solo punto guadagnato in classifica.

Ai microfoni di Dazn ha parlato Domenico Berardi: “Rigore? Ho guardato Handanovic, è stato fermo fino alla fine. Ho pensato solo a calciare forte e mi è andata bene. Contro l’Atalanta abbiamo fallito 7-8 occasioni da gol. Oggi abbiamo reagito bene, siamo andati in vantaggio, poi l’hanno ripresa. Siamo però stati in partita per portare a casa un punto che in questi casi è fondamentale”.



