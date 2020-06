I Top&Flop di Inter-Sassuolo: Biraghi il migliore, Borja tiene botta. Disastro Gagliardini-Young

Una brutta battuta d’arresto per l’Inter di Antonio Conte che frena a San Siro contro il Sassuolo e pareggia per 3-3. Prosegue il tabù contro i neroverdi, visto che a San Siro le partite consecutive senza vittorie dei nerazzurri salgono adesso a quota 5. Stavolta, però, resta il rammarico per aver accarezzato da vicino la vittoria ed aver gettato al vento una bella opportunità con tante facili occasioni da gol sprecate. Un pareggio ancor più amaro in virtù della sconfitta della Lazio contro l’Atalanta.

