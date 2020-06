Inter-Sassuolo, Borja Valero (Dazn): “In questi ultimi mesi abbiamo fatto gruppo, crediamo all’impresa”

Non è mai una partita semplice per l’Inter quando riceve in casa il Sassuolo. Teniamo ben in mente, infatti, che negli ultimi quattro incroci disputati dai nerazzurri a San Siro, la formazione neroverde ha ottenuto addirittura tre successi e un solo pareggio risalente alla passata stagione. All’andata, nel match del Mapei Stadium, Antonio Conte è riuscito ad invertire il trend andando a vincere per 3-4, ma nonostante la vittoria non sono mancate le difficoltà soprattutto nel finale quando la squadra di Roberto De Zerbi sembrava potesse rimontare clamorosamente.

Sentiamo dunque le parole di Borja Valero ai microfoni di Dazn, per capire quale sarà il piano tattico dell’Inter questa sera: “Cos’è cambiato in questi due mesi? Dopo questo periodo, ovviamente uno si fa tante domande. Abbiamo fatto tantissimo gruppo e ci siamo detti che abbiamo una occasione che vogliamo trasformare in realtà. Dobbiamo giocarci tutto come se fosse una finale”.

