Inter-Sassuolo, Borja Valero (Inter TV): “Il caldo? Non ci sono scuse. Felici di giocare, speriamo di far bene”

Prosegue senza sosta il cammino dell’Inter verso l’inseguimento di Lazio e Juventus al vertice della classifica. I nerazzurri, per tenere il passo dei bianconeri e mettere pressione ai biancocelesti che questa sera faranno visita all’Atalanta, dovranno prima superare l’ostacolo Sassuolo, da anni avversario scomodissimo specialmente tra le mura di San Siro. Dalla squadra di Roberto De Zerbi, che arriva dalla sonora sconfitta di Bergamo per 4-1, l’Inter di Antonio Conte si aspetterà sicuramente tanta voglia di rivalsa.

Nel pre-partita del Meazza, pochi minuti prima di scendere in campo per il riscaldamento, Borja Valero ha parlato dinnanzi alle telecamere di Inter TV. Il suo commento: “E’ stato un periodo molto duro, non solo per essere rimasti lontani dal campo, ma perché è stato un periodo buio per tutti. Abbiamo avuto la fortuna di poter tornare in campo anche senza il nostro pubblico, ma almeno possiamo giocare di nuovo e speriamo di fare bene. Se il caldo influirà? Sicuro, ma non sarà facile per tutti quanti. Abbiamo tutti le stesse difficoltà e non ci sono scuse. Sassuolo? Sicuramente analizzeremo il risultato alla fine della partita, propone un gioco molto offensivo da dietro. Speriamo sia un bene, ma prima della partita non saprei dire”.

