TS – Emergenza a centrocampo per l’Inter con il Sassuolo: Brozovic spera di affrettare il rientro

E’ stata una settimana parecchio complicata per l’Inter di Antonio Conte alle prese con i due infortuni di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic. Se il centrocampista italiano prevede tempi di recupero nettamente più lunghi, il croato spera invece di affrettare i tempi e rientrare quantomeno a disposizione già dalla gara contro il Parma di domenica prossima. Il calciatore ha sofferto un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, nulla di così grave ma che richiede almeno una settimana di costante monitoraggio.

In vista della sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo, dunque, sarà ancora emergenza a centrocampo, visto che nemmeno Matias Vecino riuscirà a recuperare in tempo per tornare nell’elenco dei convocati. Oltre ai due titolari Barella e Gagliardini, le alternative per la mediana restano Borja Valero e Agoumé. Se lo spagnolo ieri è entrato piuttosto bene nel ruolo di play davanti alla difesa, il francese classe 2002 non dà ancora le giuste garanzie per poter calcare un palcoscenico così importante e pieno di grandi aspettative.

