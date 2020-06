Inter-Sassuolo, Conte (DAZN): “I dettagli fanno la differenza. Oggi tanti errori, dobbiamo chiederci il perché”

E’ ancora una volta la partita del rimpianto. L’Inter impatta sul 3-3 con il Sassuolo divorandosi due occasioni gol incredibili che avrebbero chiuso la partita. Antonio Conte aveva chiesto più lucidità ai suoi ragazzi, ma anche questa sera i nerazzurri tornano a casa con l’amaro in bocca.

Ai microfoni di Dazn ha commentato così il match il tecnico: “E’ un pareggio che ci deve rammaricare. Ci fa male perché hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita. Non lo abbiamo fatto. Eravamo riusciti a recuperare e fare gol a 4 minuti dalla fine. Abbiamo concesso il pareggio ed è inevitabile che dispiace e c’è molto rammarico. Nel calcio devi segnare quando hai le occasioni. In difesa bisogna fare attenzione e non concedere qualcosa. Se andiamo a vedere i gol c’è tanto da rivedere, ci sono tanti errori individuali. Prendiamo atto”.

ERRORE DI GAGLIARDINI – “Non parlo dopo la partita. C’è delusione da parte di tutti. Lo sforzo è stato enorme. Nonostante le difficoltà di formazione, soprattutto a centrocampo avevamo molte defezioni. Potevamo portarla a casa. Dispiace. Nelle ultime tre partite abbiamo creato tanto ma capitalizzato poco. Bisogna fare più attenzione”.

DETTAGLI – “Fanno sempre la differenza e lo dico all’infinito. Lo ripeto quotidianamente in settimana, anche prima e dopo la partita. Spostano un risultato. Noi abbiamo pagato a Napoli e stasera. Io l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per cercare di far crescere questo gruppo ed alzare il livello. Cercherò di evitare che questi dettagli spostino i risultati in negativo. Lavoriamo fino alla fine della stagione”.

AVVERSARIO –“Sassuolo avversario ostico. Contro l’Atalanta ho visto una squadra in salute che ha creato tanto ma non ha capitalizzato. Ho visto i numeri: nonostante la difficoltà iniziale soprattutto di formazione abbiamo creato tanto. Non mi ricordo parate particolare da parte di Handanovic, ma abbiamo preso 3 gol. Invece Consigli ha fatto un’ottima partita. A volte è stato bravo lui, altre volte siamo stati meno bravi noi. Staremmo parlando di una vittoria. Se buttiamo questi punti dobbiamo guardarci e chiederci il perché perdiamo questi punti in maniera sciocca. Come a Firenze gol presi alla fine. Dobbiamo migliorare e c’è solo un modo: lavorare”.

OBIETTIVI – “Dove possiamo arrivare? Non lo so, posso prevederlo, quello che io voglio e che immagino è che vinciamo le prossime 11 partite. La mentalità che voglio è quella vincente, di dare il massimo. Se ci sono squadre più brave tanto di cappello. Quello che voglio trasmettere ai miei giocatori è di non avere rimpianti. Stasera qualche rimpianto c’è”.



