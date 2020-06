Inter-Sassuolo, Conte (Inter Tv): “Tanta amarezza, ora vinciamole tutte! Agoumé? Contento di lui”

Antonio Conte mostra tutta la sua delusione dopo il 3-3 maturato a San Siro questa sera contro il Sassuolo. La squadra nerazzurra viene agguantata nel finale dai neroverdi, dopo mille colpi di scena, ma può reclamare per alcuni gol clamorosi sbagliati sotto porta.

Ecco le sue parole: “Noi lavoriamo ogni giorno, dobbiamo continuare a farlo. Io in primis. Dobbiamo alzare il livello mentale di concentrazione, di fame, di rabbia del gruppo. I ragazzi hanno voglia di migliorare, capitano partite così come quella di stasera. Dispiace e c’è tanta amarezza. Il lavoro che facciamo non viene compensato sul campo”.

I meriti del Sassuolo: “Stiamo parlando di una squadra che ha ottimi giocatori lì davanti, hanno giocatori che ti possono fare male. Era una partita difficile contro un avversario tosto ma c’erano tutte le basi per vincere. Il rammarico e la delusione rimangono nei nostri cuori”.

L’ingresso di Agoumé: “E’ un ragazzo che ha ottime capacità, non è semplice entrare in partite come queste. Sono contento della sua prestazione, può ancora crescere. Ha un’ottima base”.

Messaggio alla squadra: “Noi dobbiamo pensare sempre al massimo. Vogliamo vincerle tutte, ci sta che questo non accada per tanti motivi. La mentalità deve essere quella di provare a fare sempre il massimo”.

