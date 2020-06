Inter-Sassuolo, Conte in conferenza: “Sono arrabbiato! Partite come queste le devi portare a casa”

Dopo il rocambolesco 3-3 maturato a San Siro contro il Sassuolo, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi: “Meritavamo di più per le occasioni create, Consigli è stato bravo non ricordo nessuna parata di Handanovic. Troppi errori, è una cosa che si sta ripetendo. Oggi l’abbiamo pagata a caro prezzo”.

Un pareggio deludente: “C’è molta rabbia, quando hai la possibilità di vincerla nonostante tante difficoltà come gli infortuni in mezzo al campo, la devi portare a casa! E devi incamerare i 3 punti, oggi non l’abbiamo fatto e dispiace”.

Mancato salto di qualità: “E’ molto importante creare occasioni da gol, al tempo stesso ci sono alcune situazioni in cui devi fare per forza gol per ammazzare la partita. Oggi abbiamo pagato a caro prezzo questo, perché abbiamo avuto occasioni clamorose e abbiamo lasciato il risultato in bilico”.

