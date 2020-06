Inter-Sassuolo, Conte azzarda e il turnover condanna i nerazzurri

Non è andata come Antonio Conte sperava, anche se alla fine l’Inter è stata condannata dagli episodi. I gol divorati prima da Roberto Gagliardini e poi da Antonio Candreva, che avrebbero potuto chiudere il match in entrambe le occasioni, non potevano certo essere previsti dal tecnico leccese. Ad ogni modo, va sottolineato soprattutto l’approccio dei nerazzurri che nei primissimi minuti si erano fatti schiacciare letteralmente dal Sassuolo.

Grazie alla forza della giocata dei propri singoli, però, alla fine l’Inter era andata in vantaggio per ben due volte. Ma l’incapacità già evidenziata contro la Sampdoria nel chiudere le partite, ancora una volta ha inchiodato i nerazzurri sul 3-3 finale. Forse con i 5 cambi rispetto alla Samp Conte si è lasciato andare un po’ la mano, ma va detto che anche le altre 5 sostituzioni adesso consentite dal regolamento, non hanno comunque aiutato la squadra a ritrovare se stessa.

Rispetto al match vinto contro i blucerchiati, infatti, il tecnico leccese ha rinunciato sin dall’inizio a de Vrij, Barella, Candreva, Young e Lautaro Martinez; lanciando al loro posto Ranocchia, Borja Valero, Moses, Biraghi e Sanchez. Eppure Borja Valero, Biraghi e Sanchez sono stati fra i migliori…

