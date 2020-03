Inter-Sassuolo eSports, finisce 3-0! Lukaku scatenato, la LuLa on fire

Inter-Sassuolo in campo a San Siro, vince la squadra di Conte con il risultato di 3-0. No, non è uno scherzo! La gara, infatti, è stata disputata sul videogioco calcistico PES, nel quale il team di videogiocatori professionisti interisti QLASH è sceso in campo per difendere i colori nerazzurri anche nel mondo degli eSports. Una gara senza storia, terminata 3-0 con uno scatenato Lukaku, autore di una tripletta.

Inter-Sassuolo eSports, vincono i nerazzurri!

Prima, al 18′, stupendo scambio Lautaro-Lukaku con conclusione vincente di Big Rom alle spalle di Consigli. Passano soli 13 minuti e il Toro argentino offre un gran filtrante al compagno di reparto, che non sbaglia nuovamente. Nella ripresa, poi, arriva l’assist di Candreva che, con un passaggio a rimorchio dal fondo, mette Lukaku solo contro il portiere, ed il belga non fallisce: 3-0 con tripletta personale. Nel finale, al 92′, spazio anche per una super traversa di Lautaro Martinez.

Gli highlights della gara qui!

