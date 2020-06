Verso Inter-Sassuolo, la presentazione della sfida: il focus sugli avversari

Oltre alle parole di Victor Moses, sempre più legato alla compagine nerazzurra, il consueto Matchday Programme della società nerazzurra presenta anche un focus approfondito sugli avversari odierni della Beneamata, il Sassuolo di De Zerbi: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul Sassuolo.

IL GIOCO – Indubbiamente, l’identità del Sassuolo è unica nel panorama calcistico italiano; non a caso, Roberto De Zerbi è stato contattato persino dal Barcellona, per tenere dei corsi di guida tecnica agli allenatori blaugrana. Il Sassuolo propone una florida costruzione da dietro, fatta di possesso palla e diversi inserimenti in fase offensiva; bisognerà fare attenzione particolarmente a Caputo e Boga, elementi essenziali nello spartito neroverde, ormai collaudato (quasi) alla perfezione.

PORTA E DIFENSORI – Davanti alla certezza Consigli agiranno Peluso ed uno tra Magnani e Ferrari, mentre sulle fasce fiducia all’ex Borussia Dortmund Toljan ed a Kyriakopoulos. Servirà un pressing costante da parte di Lukaku e Lautaro, perché la manovra degli emiliani parte proprio da qui.

CENTROCAMPISTI – Obiang ed uno tra Locatelli e Bourabia (autore di un gol e di un’autorete nell’ultima sfida contro l’Atalanta) agiscono alle spalle di Djuricic. Si tratta di un trittico consolidato, capace di combinare un fraseggio prolungato ad inserimenti fulminei.

ATTACCANTI – Questi ultimi sono musica per le orecchie di Boga e Berardi, i quali partono sulle fasce ma svariano spesso durante il corso del match. La boa di riferimento, infine, non può che essere Ciccio Caputo, terminale ideale della squadra ed una tra le risorse offensive più valide della Serie A; attenzione, però, alle conclusioni da fuori : Boga è uno specialista del settore.

