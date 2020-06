Inter-Sassuolo, le formazioni UFFICIALI: dentro Ranocchia e Sanchez! Fuori Barella, de Vrij e Lautaro

Tutto pronto per il match della 27esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Sassuolo. Antonio Conte e Roberto De Zerbi hanno appena reso note le formazioni ufficiali che si affronteranno tra pochi minuti a San Siro. Gara da non sottovalutare contro un avversario che storicamente ha messo in difficoltà i nerazzurri, specialmente quando ha fatto visita al Meazza. Ma soprattutto perché i neroverdi propongono un calcio molto offensivo e vanno affrontanti con il massimo dell’attenzione per tutti i 90 minuti. Vediamo dunque le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo:

INTER-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 11 Moses, 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 2 Godin, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 15 Young, 18 Asamoah, 23 Barella, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 4 Magnanelli, 14 Obiang; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo.

A disposizione: 56 Pegolo, 64 Russo, 13 Peluso, 18 Raspadori, 23 Traore, 27 Haraslin, 32 Magnani, 35 Piccinini, 68 Bourabia, 73 Locatelli, 77 Kiriakopoulos.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Schenone, Imperiale.

Quarto Uomo: Minelli.

VAR e Assistente VAR: Nasca, Alassio.

