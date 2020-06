Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: riposa de Vrij, c’è Ranocchia. Tornano D’Ambrosio, Borja e Biraghi

Potrebbe optare per un turnover piuttosto ampio Antonio Conte, in vista del duro test delle 19.30 che metterà l’Inter di fronte al Sassuolo nella 27esima giornata di Serie A. Il tecnico leccese sta infatti pensando di tenere a riposo calciatori che soprattutto nel corso della preparazione atletica avevano accusato problemi muscolari come Stefan de Vrij per motivi di precauzione. Nel ruolo di centrale si scalda dunque Ranocchia, con possibile avvicendamento anche sulle fasce in favore di D’Ambrosio e Biraghi. A centrocampo sicuro di una maglia Borja Valero, mentre in avanti unico ballottaggio Lautaro-Sanchez con l’argentino attualmente favorito. Confermatissimi, invece, i due inamovibili: Lukaku ed Eriksen. In vista di Inter-Sassuolo andiamo a vedere le probabili formazioni con le scelte dei due tecnici.

INTER-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

