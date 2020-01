UFFICIALE – Cambia l’orario del match tra Inter e Sassuolo: ecco quando si gioca

Cambia l’orario del match tra Inter e Sassuolo, valido per l’ottava giornata di ritorno della Serie A. A comunicarlo è il sito ufficiale della Lega. La gara tra nerazzurri e neroverdi sarebbe dovuta disputare domenica 8 marzo alle ore 12.30, ma adesso, al suo posto, ci sarà la gara tra Fiorentina e Brescia che doveva giocarsi alle ore 15,00.

L’Inter di Antonio Conte, invece, scenderà in campo proprio alle ore 15,00 in quel di San Siro. Il match si disputerà al termine di una settimana piena per i nerazzurri che affronteranno la Juventus nella domenica precedente e il Napoli in Coppa Italia il 5 marzo.

Il comunicato ufficiale:

8ª GIORNATA RITORNO

Domenica 8 marzo 2020

ore 12.30 FIORENTINA – BRESCIA

(anziché ore 15.00)

ore 15.00 INTER – SASSUOLO

(anziché ore 12.30)

