Inter-Sassuolo, Pardo: “Forse troppo turnover. Le assenze a centrocampo però…”

Un brutto stop in casa per l’Inter di Antonio Conte. In ottica rincorsa scudetto il 3-3 di questa sera a San Siro contro il Sassuolo non è certamente un risultato positivo. I nerazzurri si sono presentati in campo con ampio turnover dovuto anche ai problemi di infortunio a centrocampo.

Al termine del match Pierluigi Pardo, ai microfoni di Dazn, ha commentato così le scelte del mister nerazzurro: “La sensazione è che oggi ci sia stato un po’ troppo turnover. Chiaramente lo diciamo dopo un pareggio. E’ importante far rifiatare gli uomini. Non mi riferisco solo a Lautaro perché Sanchez ha giocato una buona gara, ma in altri reparti. E’ vero anche quello che dice Conte, cioè che c’è un reparto in emergenza”.



