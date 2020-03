Inter-Sassuolo, arriva il decreto del Governo: “Si giocherà a porte chiuse”. Blindata anche la gara della Juve

Giuseppe Marotta è da ore – giorni, quasi – che lo ripete: per l’Inter, giocare a porte chiuse la prossima partita contro il Sassuolo, a San Siro, è un’opzione che non esiste. Questo mentre non pare essere dello stesso avviso il governo italiano che – in questi minuti – ha emanato un decreto urgente per le nuove misure in materia di Coronavirus, che sostanzialmente ribadisce quanto già emanato nei giorni scorsi: ma che ribadisce, pure, quello che Marotta non voleva sentirsi ribadire.

Sì, perché il decreto, infatti, stabilisce nuovamente “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano ‘a porte chiuse’. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre ‘a porte chiuse'”. Niente di nuovo sotto il sole, contando anche che viene ristabilito “il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province”. In altre parole, il decreto sancisce questo: che Inter-Sassuolo si giocherà a porte chiuse. Resta da capire sino a che livelli si vorrà prolungare lo scontro istituzionale tra una società privata (l’Inter) e il governo italiano. E intanto, se può essere – solo in parte – d’aiuto, c’è anche questa notizia: coinvolta nel provvedimento ci sarebbe anche un’altra gara, non proprio casuale. Questa gara è Bologna–Juventus.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!