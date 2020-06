Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: niente turnover per Conte, si va verso la conferma di tutti

Dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata di Serie A, l’Inter è già pronta a tornare in campo. L’avversario di mercoledì alle ore 19.30 sarà il Sassuolo, che arriva invece da una sonora sconfitta per 4-1 incassata dall’Atalanta. I nerazzurri sono chiamati a bissare il successo ottenuto contro gli uomini di Ranieri per proseguire la cavalcata e la rimonta nella corsa Scudetto.

Le probabili formazioni della gara riportano un’Inter non intenzionata a fare turnover. Quella con il Sassuolo è solo la seconda partita del tour de force iniziato domenica, quindi presumibilmente Antonio Conte attenderà ancora prima di cominciare con le rotazioni. Secondo le ultime provenienti da La Gazzetta dello Sport il tecnico interista dovrebbe riproporre nuovamente il blocco degli 11 titolari visti contro la Samp. Quindi Eriksen ancora titolare, sulle fasce la coppia Candreva-Young e il mezzo al campo, al posto dell’infortunato Brozovic, si va verso la riconferma di Gagliardini.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Inter-Sassuolo:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!