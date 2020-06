Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: si rivedono Ranocchia e D’Ambrosio, Barella imprescindibile

Mancano poco più di 3 ore al fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, gara valida per la 27° giornata di Serie A TIM. Tanto turnover per Conte rispetto agli 11 anti-Sampdoria. Potrebbe rivedersi dal primo minuto il difensore umbro Andrea Ranocchia al centro della difesa, assieme a Skriniar e Bastoni, così come Danilo D’Ambrosio sulla fascia destra. Imprescindibile Barella in mezzo al campo, che sarà affiancato questa volta da Borja Valero, in attesa del ritorno di Brozovic previsto già per la gara di domenica contro il Parma. Sull’out di sinistra Biraghi potrebbe tornare titolare al posto di Ashley Young, mentre davanti sarà confermato Christian Eriksen alle spalle della premiata ditta Lautaro-Lukaku. Pochi cambi invece tra gli uomini di De Zerbi rispetto alla formazione che ha giocato contro l’Atalanta, con Magnani e Obiang che dovrebbero sostituire rispettivamente Marlon (squalificato) e Bourabia.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo:

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.

