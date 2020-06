Verso Inter-Sassuolo, torna il Social Wall Together as a team: l’iniziativa per rendere i tifosi parte integrante del match

L’iniziativa è stata ben accolta dal popolo interista, perciò perché non riproporla? In vista della sfida contro il Sassuolo, in programma per stasera alle 21.30, in un San Siro (ovviamente) a porte chiuse, torna il Social Wall #TogetherAsATeam. Si tratta di una fila di led a bordocampo, sulla quale verranno proiettati i selfie dei tifosi nerazzurri da casa.

In questo modo, i giocatori potranno godere, almeno in parte, del supporto dei propri sostenitori. L’iniziativa, inoltre, che permette di partecipare a tutti, condividendo l’hashtag #TogetherAsATeam e taggando la società nerazzurra sui social, è un vero e proprio contest fotografico. Al vincitore, infatti, spetterà un premio a tinte nerazzurre.

