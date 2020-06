Inter scatenata, in Francia parte il sondaggio: “Possono diventare più forti della Juve?”. I risultati

La vicinanza dei colpi di mercato per Sandro Tonali e, soprattutto, Achraf Hakimi, anima anche l’opinione pubblica europea. L’Inter fa sul serio, ed ora la sfida alla Juventus è stata lanciata quasi in forma ‘ufficiale’. Se quest’anno, infatti, la richiesta fatta a mister Antonio Conte non era quella di vincere lo Scudetto, dalla prossima stagione, soprattutto con acquisti di questa caratura, il guanto di sfida verrà lanciato.

In Francia, intanto, è già partito l’effetto-Hakimi. France Football, infatti, ha fatto partire un sondaggio con i propri lettori chiedendo loro se, in vista della prossima stagione, pensano che l’Inter possa effettivamente costruire una squadra più forte di quella della Juventus. Ad ora, con poco meno di 500 persone votanti, il risultato parziale vede il ‘sì’ a quota 57%, mentre il ‘no’ al 43%. Insomma, ci credono anche al di là delle Alpi.

