Inter, scatta l’ora Eriksen: tra i migliori in allenamento, vede già la semifinale di Coppa Italia

La voglia di dimostrare a molti di essersi sbagliati in giudizi affrettati sul suo conto, per Christian Eriksen è davvero tanta. Il trequartista danese, arrivato all’Inter nelle ultime battute del mercato di gennaio, non aveva effettivamente convinto nelle occasioni in cui era stato lanciato in campo da Antonio Conte, ma con non poche attenuanti dalla propria parte. Innanzitutto perché arrivava in un campionato del tutto nuovo e diverso dalle precedenze esperienze, con una lingua sconosciuta e compagni da conoscere.

Anche la condizione fisica del ragazzo lasciava ovviamente a desiderare, per via dello scarsissimo minutaggio che gli era stato concesso negli ultimi mesi a Londra. E non va sottovalutato il modulo inedito, per uno abituato a fungere da trequartista ed avere alle spalle meccanismi diametralmente opposti di gioco. Insomma, nei confronti di chi si era affrettato ad additarlo solamente come ‘un’alternativa di Vidal’, ecco che tra qualche giorno Eriksen potrà avere il diritto di replica.

Nel frattempo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il danese pare che in allenamento sia stato fin qui tra quelli più positivi, insieme a Barella, Sensi e Lukaku. I segnali sono quelli di un calciatore che avverte sensazioni positive, il cui fisico ha ridotto il gap con i compagni rispetto allo scorso febbraio. Conte lo ha già testato anche dietro le due punte Lautaro e Lukaku, chiedendogli un lavoro sostanziale anche in fase di non possesso. I progressi stanno convincendo davvero il tecnico leccese che sta infatti pensando di lanciarlo dal primo minuto nel match del prossimo 13 giugno in Coppa Italia contro il Napoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!