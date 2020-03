Inter, scelto il futuro di Ionut Radu: da giugno sarà il vice Handanovic

Tornerà il sereno nel cielo di Ionut Radu. Il portiere romeno, oggi al Parma, è infatti reduce da diversi mesi complicati che hanno turbato sia il suo stato d’animo che il suo rendimento. Dopo aver perso il posto da titolare al Genoa, con i rossoblù che hanno scelto di riacquistare Perin ed affidargli i pali del Grifone, l’ex numero uno dell’Inter è stato girato al Parma dove, però, non sta trovando minuti né fiducia. Un lungo periodo in panchina destinato alla parola fine, tutto perché i nerazzurri hanno già scelto il futuro del portiere.

Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, Radu tornerà a giugno all’Inter e sarà il nuovo secondo portiere della Beneamata. Un ruolo da vice Handanovic per il romeno che andrà a scavalcare, secondo la rosea, Daniele Padelli all’interno delle gerarchie della squadra interista. Una promozione che permetterà al calciatore classe 1997 di crescere tra i nerazzurri ed affermarsi alle spalle del capitano dell’Inter, sperando perché no di ereditarne il posto in futuro.

