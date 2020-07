GdS – Inter, il secondo posto vale 10 milioni in più: serve lo sprint finale

In virtù dell’ennesima sconfitta della Lazio e del pareggio dell’Atalanta contro la Juventus, per l’Inter si presenta questa sera contro il Torino la grandissima occasione di un aggancio al secondo posto a quota 68 punti con i biancocelesti. Se è evidente il calo registrato dalla formazione di Antonio Conte negli ultimi giorni, è pur vero che restano ancora diverse giornate per raddrizzare questo finale di stagione. Un secondo posto, ad esempio, oltre ad evidenziare una crescita concreta rispetto allo scorso anno, farebbe soprattutto comodo dal punto di vista economico.

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, agganciare la Lazio ed occupare la nella griglia finale di Serie A il secondo posto in solitaria, verrebbe all’Inter ben 6,9 milioni di euro, tra i premi della Lega di A e la percentuale di market pool derivante dal piazzamento. Una crescita esponenziale di ben 10 milioni di euro, se consideriamo che il quarto posto ottenuto dal club interista la scorsa stagione ha garantito nelle casse nerazzurre un complessivo da 16,7 milioni.

