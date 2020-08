Sky – L’Inter recupera Sensi: svolto l’allenamento completo insieme al gruppo

In giorni di piena bufera in casa Inter per via della rottura tra Antonio Conte e la società – anche se le ultimissime dichiarazioni del tecnico nerazzurro mostrano un evidente passo indietro – ad Appiano Gentile c’è una gran bella notizia. Insieme al gruppo, infatti, nel corso dell’allenamento odierno si è rivisto per l’intera sessione Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro già nella scorsa settimana aveva ripreso ad allenarsi con i compagni, ma per la prima volta quest’oggi ha svolto il programma per intero.

Un recupero preziosissimo per Antonio Conte, come evidenziato da Sky Sport, che in vista degli ottavi di finale di mercoledì sera contro il Getafe potrà avere in panchina il centrocampista prelevato dal Sassuolo. Qualora la formazione nerazzurra dovesse andare avanti nella competizione europea, si ritroverebbe una pedina di grande spessore che ad inizio stagione aveva sorpreso tutti per l’incredibile ed inaspettata capacità di incidere ad altissimi livelli con giocate determinanti.

