Inter, puoi contare su Sensi nel finale di stagione. Poi il riscatto ordinato da Conte

Quando l’Inter tornerà in campo e metterà in mostra sia Christian Eriksen che Stefano Sensi, sarà come vedere per la prima volta due nuovi acquisti. Il centrocampista danese, arrivato a fine mercato a gennaio, non è subito riuscito ad assimilare le richieste di Antonio Conte, complice anche una condizione fisica non ottimale. Il secondo, dopo aver avuto l’opportunità di trascorrere tutto il ritiro pre-campionato insieme alla squadra, era stato il calciatore più sorprendente della primissima parte di stagione.

A fine settembre, come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, aveva già fatto meglio che nei precedenti anni al Sassuolo e al Cesena: 3 reti e 4 assist fino a quel momento, prima di quel maledetto infortunio di inizio ottobre con la Juventus. Oltre ai numeri, già strepitosi per un centrocampista passato da una provinciale ad una big in lotta per lo scudetto, Sensi ha colpito tifosi e allenatore grazie alla straordinaria capacità di migliorare il gioco nerazzurro, il vero segreto della brillantezza dell’Inter nelle prime giornate che con la sua assenza ha poi dovuto trovare alternative meno efficaci.

Antonio Conte, per quel poco che ha potuto apprezzare, non ha mai avuto dubbi: Stefano Sensi andrà riscattato a prescindere al termine del campionato. E’ quasi scontato dunque che l’Inter verserà a breve quei 20 milioni di euro concordati con il Sassuolo, in attesa di potersi godere in campo il suo piccolo ‘Xavi’. In tal senso, la pandemia potrebbe aver ‘aiutato’ i nerazzurri a ritrovare al 100% la condizione fisica di Sensi, attualmente impiegato in campo insieme al resto del gruppo per riprogrammare le ultime settimane della stagione.

