Sensi ko, l’allarme dalla Gazzetta: “Conte costretto ad abbandonare il 3-4-1-2”

L’infortunio di Stefano Sensi potrebbe pregiudicare anche i piani futuri dell’Inter. Oltre ad averlo perso per quasi tutto ciò che rimane da giocare in Serie A, infatti, l’indisponibilità dell’ex Sassuolo potrebbe anche costringere Conte ad abbandonare il progetto del 3-4-1-2 su cui stava lavorando da qualche settimana. Il motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, è presto detto: Sensi sarebbe stato il sostituto di Christian Eriksen nel ruolo di trequartista, poiché di fatto, in rosa, non esistono ad oggi altri calciatori portati a fare quel ruolo.

L’indisponibilità dell’azzurro, di conseguenza, costringerebbe il danese a dover giocare ogni tre giorni sostanzialmente per un mese intero, scenario fisiologicamente impraticabile. Peraltro, ad oggi in infermeria c’è anche Matias Vecino: le uniche alternative a centrocampo per Conte, quindi, tornano ad essere solo Gagliardini e Borja Valero. Si avvicina una nuova emergenza?

