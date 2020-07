Inter, senti Alessio: “Conte ha dato un cambio di marcia. Per vincere ci vogliono gli uomini giusti”

L’Inter sta vivendo una fase cruciale della stagione, con partite ravvicinate che decideranno le sorti in campionato ed Europa League dei nerazzurri. La recente sconfitta casalinga contro il Bologna ha creato non poche polemiche attorno al club di Suning, che deve tornare quanto prima a lottare per obiettivi ambiziosi. A fare il punto della situazione sulle questioni in casa nerazzurra ci ha pensato Angelo Alessio, raggiunto dai microfoni di TMW Radio. In particolare, ha fornito una sua opinione sull’operato di Antonio Conte, che conosce molto bene e sui progetti futuri della Beneamata.

Ecco le sue parole: “Conte ha dato un cambio di marcia con risultati e prestazioni, anche pensando al percorso Champions. Rivoluzione sul mercato? A caldo, dopo la sconfitta contro il Bologna, si sono dette tante cose, poi dopo si ragiona meglio. Qualsiasi squadra poi si siederà attorno a un tavolo per capire chi tenere e chi no. L’Inter vuole tornare a vincere e si devono trovare gli uomini giusti e non sbagliarli”.

