Inter, senti Brazao: “Futuro? Voglio arrivare tra i migliori portieri al mondo”

Classe 2000, considerato uno dei migliori al mondo per la sua età, Gabriel Brazao è pronto a stupire ancora tutti rivelandosi uno dei più promettenti. Il numero uno del Brasile Under 20, oggi all’Albacete ma di proprietà dell’Inter, aspetta il rientro in campo in Spagna, in attesa di diventare protagonista davvero nel calcio che conta.

“Sto meglio rispetto al periodo prima della sosta – ha detto Brazao – e stiamo lavorando tanto e ci faremo trovare al massimo quando ricominceranno le competizioni. Continuo ad impegnarmi tanto e so che sono uno dei migliori al mondo alla mia età: voglio raggiungere traguardi migliori e spero di arrivare in poco tempo tra i dieci migliori portieri del mondo, sono sicuro che le cose succederanno piano piano”. Queste le dichiarazioni di Gabriel Brazao, talento dell’Albacete ma di proprietà dell’Inter, considerato uno dei migliori al mondo tra i ventenni.

