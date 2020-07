Inter, senti Capozucca: “Conte è tra i migliori allenatori, non si può discutere. Lautaro? Patrimonio del club”

L’Inter affronterà domani sera la Spal e vuole a tutti i costi i tre punti per rimanere nella seconda posizione in campionato. Nelle scorse gare, i passi falsi degli uomini di Antonio Conte avevano messo in discussione il tecnico leccese, facendo circolare ombre sul suo futuro. A parlare della situazione in casa nerazzurra ci ha pensato Stefano Capozucca. Il dirigente sportivo, raggiunto dai microfoni di TMW Radio, ha palesato l’importanza dell’allenatore nel progetto del club di Suning e ha concesso una battuta sul futuro di Lautaro Martinez.

Ecco le sue parole: “Conte è sicuramente tra i migliori allenatori in Italia e in Europa. Gli ultimi episodi non gli sono stati proprio favorevoli,ad esempio contro il Sassuolo. Ha dovuto fare i conti anche con infortuni importanti, come quelli di Sensi e Sanchez, che sta avendo a disposizione solo adesso. Non lo criticherei, bisogna dargli anche tempo. L’Inter ha la fortuna di avere una grande proprietà e Marotta, tra i migliori dirigenti in circolazione. Quando mancano i risultati è normale che ci sia delusione, ma anche la Juventus ci ha messo un po’ a costruire quello che è. Dico che ci vuole pazienza, se si sposa un progetto bisogna portarlo avanti. Lautaro? Una società non svende un giocatore, comunque vada. Sono patrimoni dei club questi calciatori”.

