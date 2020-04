Inter, senti Costacurta: “Gran lavoro di Conte: distanze ridotte con la Juventus”

Protagonista di una stagione da applausi che ha portato i colori nerazzurri ad un passo dalla vetta, l’Inter di Antonio Conte è stata costretta ad arrestare la sua stagione forse nel momento più critico. Il doppio ko in campionato tra l’Olimpico contro la Lazio e lo Stadium, contro la Juventus, ha spento le speranze della Beneamata di riuscire a centrare il grande salto in testa alla classifica ma, secondo Alessandro Costacurta, le chances di vittoria in caso di ripartenza restano tante per l’Inter.

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore del Milan infatti ha lodato il lavoro di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri tra Serie A e coppe europee: “In base a quanto visto in campo penso che l’Inter sia più vicina alla Juventus di quanto si riesca a percepire. Conte sta facendo davvero grandissime cose ed anch’io all’inizio pensavo ci fosse molta distanza. Manca un po’ d’esperienza e, forse, anche qualche giocatore”. Questa l’analisi tracciata da Alessandro Costacurta, storico ex calciatore rossonero che ha scelto di descrivere con il suo punto di vista il cammino affrontato dall’Inter in stagione.

