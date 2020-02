Inter, senti de Vrij: “Derby? Atmosfera bellissima: ricorderò sempre gli istanti prima del gol”

Intervistato dal quotidiano olandese AD, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha raccontato le emozioni provate nella notte di San Siro. Il gol, il successo nel derby e la lotta per la volata scudetto contro Juventus e Lazio. L’ex biancoceleste si racconta, parlando anche di Nazionale.

GOL NEL DERBY – “E’ stata la mia seconda rete nel derby contro il Milan. In una gara precedente avevo già segnato, evidentemente mi porta qualcosa di positivo (ride, ndr) ma è stata davvero una bella serata. Quell’atmosfera allo stadio poi, incredibile. Siamo riusciti a spazzare via i due gol di svantaggio nel secondo tempo, è stato grandioso”

I MOMENTI PRIMA DEL GOL – “Ricorderò per sempre questi istanti. E’ stato un momento molto importante in una grande competizione. Ho provato grande emozione. L’angolo di Candreva è stato perfetto, mi sono tuffato su quel pallone e quando mi sono girato ho visto che era entrato in porta. Solo allora mi sono reso conto di aver segnato: è stato bellissimo”

LOTTA SCUDETTO – “Ora siamo lì in testa con tre squadre forti, è una battaglia davvero intensa. Abbiamo una differenza reti migliore della Juventus ma alla fine conta lo scontro diretto con i bianconeri e in casa con loro abbiamo perso. Domenica affronteremo la Lazio, una gara importante che da calciatore vorresti sempre giocare. Siamo convinti delle nostre qualità e sappiamo di avere una squadra forte: se riesci a rimontare in questo modo nel derby contro il Milan allora vuol dire che puoi contare su un ottimo spogliatoio, ma questo dovremo dimostrarlo settimana dopo settimana. Mercoledì ci aspetta l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e vogliamo competere anche per questo torneo”

DUELLO CON IBRAHIMOVIC – “Il Milan ha dominato nel primo tempo, ma poi nella ripresa è successo qualcosa. L’atmosfera dello stadio è stata eccezionale. Era la prima volta in cui ho affrontato Ibrahimovic perché ai tempi di Feyenoord e Ajax non siamo riusciti ad incrociarci. Ha vinto tanto nella sua carriera ed anche domenica ha sia segnato che regalato un assist. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare contro di lui e nei suoi confronti ho grande rispetto, è molto forte fisicamente. Se abbiamo parlato? No, non ci siamo detti nulla”

NAZIONALE – “Devo solo continuare con quello che sto facendo ed essere sempre ottimista. Con l’Olanda sono cambiate tante cose e rispetto al 2014, quando siamo arrivati terzi al Mondiale, penso di essere migliorato tanto”

