Inter, senti Di Canio: “Conte allenatore top, maniaco del dettaglio. Serie A? Si riprenderà con 22 gradi in più…”

Paolo Di Canio ha parlato della situazione del calcio in questo momento di emergenza sanitaria. L’ex attaccante è stato raggiunto dai microfoni di Deejay Football Club, in cui ha espresso un parere anche sull’Inter. Secondo l’esperto di calcio inglese, è fondamentale la presenza di Antonio Conte in panchina, allenatore che può far fare il salto di qualità a qualunque squadra. Di Canio stima molto l’allenatore pugliese, in particolare per la ricerca dei dettagli. Per quanto riguarda la ripresa della Serie A, l’ex attaccante ha ritenuto fondamentale la temperatura in cui si giocherà. Il caldo, infatti, potrebbe cambiare le dinamiche delle varie squadre.

Le sue parole: “Conte che è un maniaco del dettaglio, della ripetizione e del particolare potrebbe aver subito di più. Ma poi è capace di poter riattivare la motivazione dei suoi giocatori perché è sul pezzo. Il discorso è che le squadre riprenderanno con 22 gradi di differenza”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!