Inter, senti Di Carlo: “Scudetto? I nerazzurri lotteranno fino alla fine”

In testa nel girone B del campionato di Serie C, mister Domenico Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L’allenatore ex Chievo Verona, oggi si gode il primato in classifica con il suo Vicenza, un primato costruito con un ottimo lavoro che ha portato ad una crescita verticale sotto tutti gli aspetti la squadra veneta.

Di Carlo sul momento che sta vivendo la sua squadra: “Vicenza per me è qualcosa di speciale, quindi la mia scelta è stata di cuore, ma c’è anche un progetto sportivo: abbiamo fatto un’ottima squadra e con il lavoro abbiamo raccolto i frutti, anche se noi non siamo la squadra più forte, lo stiamo diventando strada facendo: ora manca soltanto il passo più importante”.

Infine, c’è spazio anche per una battuta sul campionato di Serie A e sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus: “Menomale che dopo tanti anni è arrivata una squadra come l’Inter che combatte con una grande squadra come la Juve: ci voleva Conte a portare mentalità, ma anche i grandi giocatori presi dalla società. Se la lotterà fino alla fine, ma la Juve quando troverà la cattiveria giusta sarà dura da battere”.

