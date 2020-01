Inter, senti Di Giovambattista: “Eriksen a breve sarà nerazzurro”

Fumata bianca in casa nerazzurra secondo Radio Radio. Nel corso di Rete Rete, il direttore Ilario Di Giovambattista ha infatti annunciato il matrimonio imminente in casa nerazzurra. “Credo sia importante per l’Inter: è fatta per Eriksen. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Il giocatore avrà un contratto di tre anni più uno: Inter e Tottenham hanno raggiunto l’accordo”.

Inoltre, il numero uno di Radio Radio ha poi commentato la trattativa portata apparentemente in porto per il centrocampista danese: “I nerazzurri hanno speso soldi per un giocatore che tra qualche mese sarebbe potuto arrivare a parametro zero. E’ un investimento che evidentemente a Conte serve nell’immediato”. L’esclusiva della radio romana rimbalza nella notte nerazzurra: Eriksen a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Inter.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!