Inter, senti Graziani: “Eriksen ha bisogno della fiducia di Conte, solo così può cambiare marcia”

Sarà un finale di stagione di fuoco, con l’Europa League che è un obiettivo concreto. L’Inter si prepara alla sfida di lunedì, quando affronterà il Bayern Leverkusen nella Final Eight di coppa. Antonio Conte spera di ottenere un risultato positivo e di inseguire il primo titolo nella sua esperienza a Milano. Nell’ultima partita contro il Getafe sono state decisive le reti di Lukaku e di Eriksen, che hanno firmato il 2 a 0 finale. Proprio del danese ha parlato Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Secondo me Eriksen non sente la fiducia dell’allenatore, perché non sa mai quando gioca. Non è facile inserirsi nel calcio italiano, quando si viene da un calcio diverso. Avrebbe bisogno di sentirsi dire da Conte che rappresenta un titolare in squadra, altrimenti difficilmente si sente parte del progetto Inter”.

