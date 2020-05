Inter, senti Iezzo: “Cavani è un affare. In coppia con Lukaku sarebbe stratosferico”

Edinson Cavani, come ormai noto, è nel mirino dell’Inter. L’ex attaccante del Napoli potrebbe tornare in Italia, dopo l’esperienza al Paris Saint Germain. Gennaro Iezzo, suo compagno con la maglia del club partenopeo ha commentato ai microfoni di TMW questa opportunità.

Le sue dichiarazioni: “Cavani all’Inter? Mi dispiacerebbe. Al netto della stima che ho per un amico come lui, lo vedo solo con la maglia del Napoli. Sarebbe un grande acquisto per il calcio italiano, ritornerebbe a fare le cose fatte a Napoli. E’ uno dei più forti al mondo”.

Il portiere poi si esprime sul possibile tandem con Lukaku: “Chi lo prenderà, e si parla dell’Inter, farebbe un grande affare. Lui e Lukaku sarebbero una coppia stratosferica: Romelu è un riferimento centrale, Edi gli girerebbe intorno. Sarebbero stratosferici”.

