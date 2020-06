Inter, senti Mazzola: “Boniperti voleva portarmi alla Juventus. Mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba!”

Una carriera dedicata all’Inter, Sandro Mazzola è stato una bandiera nerazzurra, uno di quei calciatori che nascono una volta ogni cento anni. Dall’esordio nel 1961 a protagonista nella Grande Inter di Helenio Herrera, Mazzola ha vissuto un’intera vita calcistica a Milano, dimostrando sempre amore e dedizione per i suoi colori. Intervenuto nella trasmissione televisiva la Domenica Sportiva, ha svelato un aneddoto sulla sua carriera, quando Boniberti provò a portarlo alla Juventus.

Queste le parole di Sandro Mazzola: “Avevo terminato l’allenamento e stavo andando in macchina, ma ho notato un’auto targata Torino e la cosa mi ha incuriosito, visto che nessuno tra i miei compagni aveva una targa del genere. Scende dall’auto Boniperti e mi chiede di andare a cena insieme. Non potevo dire di no a uno come lui. Tra i vari aneddoti, mi dice: ‘So che sei in scadenza con l’Inter, vorrei che venissi a giocare con noi’. Mi dice le condizioni e mi inizia a girare la testa. Chiedo un po’ di tempo per pensarci e torno a casa. Mia madre si accorge subito del mio stato d’animo e mi chiede spiegazioni, così le racconto tutto e lei dice: ‘Tuo padre, capitano del Toro, si starà rivoltando nella tomba. Tu da quelli lì non ci vai!’‘.

