Inter, senti Mirabelli: “Tonali è tra i talenti più forti, chi lo prende fa un grande affare”

In questi giorni intensi di mercato è intervenuto Massimiliano Mirabelli. Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il noto dirigente sportivo ha parlato dei temi legati al calcio italiano ed in particolare all’Inter. La squadra nerazzurra, in cui ha lavorato per alcuni anni, sta facendo delle manovre di mercato importanti e Mirabelli ha voluto dare una sua opinione a riguardo. Oltre al tema Icardi, si è soffermato sulla questione legata a Lautaro e al gioiello azzurro Tonali.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “E’ un bene riprendere, ma è fondamentale che si finisca. La salute viene prima di ogni cosa, un caso di positività però va considerato come un infortunio, altrimenti con la quarantena di squadra si rischia di fermarsi di nuovo. Il protocollo sicuramente va rivisto, per garantire la regolarità del campionato. È importante che tutte le squadre riescano ad ottenere i propri obiettivi. Algoritmi? No, grazie”.

DA ICARDI A LAUTARO – “Icardi secondo me è stato svenduto, perché vale più di 50 milioni e il PSG ha fatto un grande affare. Lautaro? Ha una clausola importante. Se andrà via, l’Inter avrà incassato tanti soldi da poter essere protagonista sul mercato”.

AFFARE AUBAMEYANG – “Era un mio pallino dai tempi in cui ero all’Inter. Lo seguivo già da quando giocava nel Saint Etienne, ma non sono stato ascoltato abbastanza. E’ un attaccante straordinario, può giocare in qualsiasi top club europeo”.

GIOIELLO TONALI – “È uno dei talenti più importanti che abbiamo in Italia. Vale tantissimo e potrebbe giocare nel Barcellona o nel Real Madrid. Chi lo prende fa un grande affare”.

