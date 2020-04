Inter, senti Miranda: “Ero vicino al Flamengo ma Zhang bloccò la cessione”

E’ tornato a parlare Joao Miranda, ex calciatore dell’Inter. Raggiunto ai microfoni di Esporte Interativo, il difensore brasiliano ha parlato di un suo mancato approdo al Flamengo, squadra che lo aveva fortemente voluto durante la sua parentesi nerazzurra: “Il Flamengo è un grande club, con i tifosi migliori in Brasile. Ha mostrato interesse per me, ho parlato con i membri del consiglio direttivo, ma non era il momento di tornare. Avevo un contratto con l’Inter, era difficile negoziare con un club brasiliano”.

Il difensore classe ’84, oggi in forza allo Jiangsu Suning, ha disputato quattro stagioni a Milano. Ha svelato il retroscena che avrebbe bloccato la trattativa per il suo ritorno in patria, in cui Zhang ebbe un ruolo da protagonista: “Il presidente nerazzurro mi ha detto che non era ancora il momento per un mio ritorno in Brasile. Abbiamo trovato un accordo e così i discorsi col Flamengo tramontarono. Anche il Palmeiras era interessato a me, ma la cosa non andò avanti per lo stesso motivo”.



