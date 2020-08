Inter, senti Molina: “Domani affronteremo una squadra senza punti deboli. Godin? Tra i migliori al mondo”

L’Inter domani ritornerà in campo e lo farà in una gara decisiva. Alle ore 21 Gli uomini di Antonio Conte affronteranno il Getafe per l’ottavo di finale di Europa League e sarà una match da dentro o fuori. I nerazzurri cercheranno a tutti i costi la vittoria per proseguire il cammino in Europa, inseguendo il primo trofeo stagionale dopo vari anni di digiuno. Della sfida tra Inter e Gatefe ha parlato il capitano degli spagnoli Jorge Molina, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo una grande voglia di misurarci con l’Inter. Avrei preferito giocare a San Siro, ,a dobbiamo adeguarci alla situazione. Mi aspetto una gara difficile, in loro non vedo punti deboli. Non è un caso se ha chiuso ad un punto dalla Juventus, ma di certo non renderemo la sfida facile. Ha una difesa molto forte, Godin lo conosco molto bene ed ‘ tra i migliori al mondo. Il fatto di essere sfavoriti non significa che regaliamo il passaggio del turno. Sfogo di Conte? Non influenzerà sui calciatori, sapranno isolarsi. Noi catenacciari? No, siamo squadra”.

