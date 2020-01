Inter, Pasinato non ha dubbi: “Manca chi salta l’uomo, Conte agli esterni chiede molto”

Intervistato ai microfoni di Repubblica, Giancarlo Pasinato, vecchia gloria dell’Inter, con cui vinse il tricolore nella stagione 1979-80 e la Coppa Italia nella stagione 1981-82, ha espresso un parere riguardo le mosse della società nerazzurra in sede di campagna acquisti. L’Inter infatti, è per ora la regina di questo mercato, protagonista su tutti i fronti, dagli acquisti alle cessioni.

In tema di acquisti la beneamata ha ufficializzato Young e a breve farà lo stesso con un altro esterno: Victor Moses. In attesa del colpo da novanta in mezzo al campo, oltre che ai rinforzi riguardo il pacchetto offensivo, Pasinato si è espresso proprio sull’importanza dell’impatto che i nuovi acquisti dovranno avere: “I nuovi arrivati dovranno conciliare corsa, sacrificio, capacità di saltare l’uomo, che all’Inter manca e lucidità al cross. Conte agli esterni chiede molto”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!