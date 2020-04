Inter, senti Passarella: “Lautaro è forte e vale tanto. Barcellona? I soldi possono far cambiare idea”

Due stagioni all’Inter dopo la bella parentesi vissuta alla Fiorentina ed una carriera importante soprattutto in Nazionale per Daniel Passarella. Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex difensore della Seleccion ha raccontato il suo punto di vista in merito a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter corteggiato a lungo dal Barcellona.

“È forte, ovviamente ha meno esperienza di altri giocatori però vale tanto. L’interesse del Barça? All’Inter è andato alla grande e credo che i nerazzurri vogliano tenerlo però i soldi nel calcio a volte fanno cambiare i pensieri delle società”. Queste le parole di Passarella su Lautaro Martinez. La Beneamata spinge per trattenere il Toro, protagonista agli ordini di Conte, ma occhio alle offerte irrinunciabili in arrivo da un mercato sempre più imprevedibile.

